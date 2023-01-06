. Какие обряды в полнолуние 7 января 2023 года помогут защититься от бед

Все полнолуния имеют мощную энергетику, однако не всегда она является положительной. Так, 7 января 2023 года ожидается опасный день, который принесет с собой много неприятностей. Чтобы уберечься от его воздействия, следует провести несколько простых обрядов для своей защиты. Астролог Елена Борисова рекомендует сосредоточиться на чем-то хорошем и по возможности оградить себя от различных конфликтов.

Волчье полнолуние 7 января 2023 года: как защититься от неприятностей и бед

Эффект свечей

Энергетика свечей позволит провести надежный обряд. Необходимо в каждой комнате своего дома поставить по свече и зажечь их. Необходимо, чтобы они горели хотя бы 40 минут. Затем гасите свечи и проветривайте помещение. А если еще и помыть полы с раствором соли, то эффект будет куда лучше.

Талисман-оберег от негатива





Чтобы защитить себя от негативной энергетики полнолуния, можно самостоятельно сделать талисманы. Данный процесс не займет много времени, а результат будет эффективным. Для изготовления талисмана понадобятся:

мешочек из плотной ткани;

листик сушеной мяты;

горсть обычной или заговоренной в четверг соли;

сухие листья полыни.

Все ингредиенты необходимо поместить в заранее подготовленный мешочек и плотно его завязать при помощи нитки. Такой оберег надо повесить у входной двери. При желании талисман, сделанный своими руками, можно носить в кармане одежды или в одном из отделений сумки. Считается, что такой оберег поможет защитить человека от неприятностей.

Обряды на исполнение желаний

В Волчье полнолуние можно загадать желание. Если это сделать правильно, то оно осуществится в ближайшее время. Для этого понадобятся бумага и ручка. Напишите доступно и с разъяснениями свое главное желание, а затем в огне свечи сожгите листок. Оставшийся пепел надо закопать в землю.





Существует еще один простой ритуал на загадывание желания. Лист, на котором оно написано, необходимо растворить в воде, а затем полить им комнатные растения. Считается, что вместе с их цветением сбудется желание.

Заговор от негатива

Если в начале дня прочитать заговор, то все неприятности будут обходить вас стороной и энергетика полнолуния вас не затронет. Слова заговора важно произносить, стоя возле двери:

«От любых бед ограждаюсь, от злых людей скрываюсь. Не навредить мне никому, счастья не отобрать, негатив на меня не наслать».

Их лучше произносить про себя или так тихо, чтобы никто не слышал. Делать это можно перед каждой входной дверью.