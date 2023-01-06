Камила Валиева высказалась о завершении карьеры: "Тренер - хорошая профессия"
Знаменитой российской фигуристке Камиле Валиевой всего 16 лет, однако она уже задумывается о том, что будет делать после окончания спортивной карьеры. Девушка не исключает, что станет тренером или психологом.
Накануне Камила Валиева дала откровенное интервью, в котором журналисты поинтересовались у девушки, что она будет делать после завершения спортивной карьеры.
Камила Валиева раскрыла, на что потратила первую зарплату
Как выяснилось, знаменитая спортсменка до сих пор так и не потратила свою первую зарплату.
"Так я ее еще не потратила, коплю. Конкретной цели пока нет. Есть мечты, но я еще не тратила свои деньги на их осуществление. Надеюсь, что в будущем я смогу помогать маме", - заявила спортсменка в интервью изданию "7 Дней".
Камила Валиева высказалась о своих хейтерах
Фигуристка откровенно рассказала о том, как относится к критике в свой адрес. Девушка утверждает, что у нее попросту нет времени, чтобы изучать весь негатив.
По словам Камилы Валиевой, пока что ей совершенно не мешает ее популярность. "Успех не влияет на то, как я сама воспринимаю и вижу себя. Я стараюсь оставаться скромной и вежливой", - отметила звезда.
Спортсменка раскрыла, что фигурное катание научило ее "чувствовать себя красивой" - причем не только на льду, но и в жизни.