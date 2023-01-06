. Камила Валиева высказалась о завершении карьеры: "Тренер - хорошая профессия"
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Камила Валиева высказалась о завершении карьеры: "Тренер - хорошая профессия"

Камила Валиева высказалась о завершении карьеры: "Тренер - хорошая профессия"

Знаменитой российской фигуристке Камиле Валиевой всего 16 лет, однако она уже задумывается о том, что будет делать после окончания спортивной карьеры. Девушка не исключает, что станет тренером или психологом.

Накануне Камила Валиева дала откровенное интервью, в котором журналисты поинтересовались у девушки, что она будет делать после завершения спортивной карьеры.


После фигурного катания будет не менее интересная и насыщенная жизнь. Причем, вероятно, связанная и с фигурным катанием тоже. (Улыбается.) Времени впереди еще довольно много, но думаю, что после школы буду поступать в институт физкультуры. Тренер — хорошая профессия. А если связать мой интерес к психологии и спорт, то можно попробовать стать спортивным психологом

Камила Валиева раскрыла, на что потратила первую зарплату

Как выяснилось, знаменитая спортсменка до сих пор так и не потратила свою первую зарплату.

"Так я ее еще не потратила, коплю. Конкретной цели пока нет. Есть мечты, но я еще не тратила свои деньги на их осуществление. Надеюсь, что в будущем я смогу помогать маме", - заявила спортсменка в интервью изданию "7 Дней".


Камила Валиева высказалась о своих хейтерах

Фигуристка откровенно рассказала о том, как относится к критике в свой адрес. Девушка утверждает, что у нее попросту нет времени, чтобы изучать весь негатив. 

А если есть что-то важное и интересное, то мама обязательно дает мне прочитать. Конечно, я иногда вижу негативные комментарии. Но стараюсь не принимать это близко к сердцу. Если негатив конструктивен и рационален, то я готова задуматься. Но я держу в голове, что у каждого есть свое мнение и право его высказывать. И я, конечно, понимаю, что не могу нравиться всем.

По словам Камилы Валиевой, пока что ей совершенно не мешает ее популярность. "Успех не влияет на то, как я сама воспринимаю и вижу себя. Я стараюсь оставаться скромной и вежливой", - отметила звезда.

Спортсменка раскрыла, что фигурное катание научило ее "чувствовать себя красивой" - причем не только на льду, но и в жизни.

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По материалам: uposters.ru

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