. Камила Валиева заговорила о завершении карьеры

Фигуристка Камила Валиева рассказала, чем планирует заниматься. Олимпиада в Пекине далась Камиле Валиевой непросто. Более полугода ее команда вместе с многочисленными фанатами ждали вердикта. WADA требовало признать спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил, забрать золотую медаль и отстранить от участия в дальнейших соревнованиях на четыре года. 16-летняя Камила тяжело переживала столь непростой период и уже распланировала будущее без фигурного катания. Правда, пока уходить с ледовой арены девушка не собирается и с оптимизмом смотрит вперед. «Будет не менее интересная и насыщенная жизнь. Причем, вероятно, связанная и с фигурным катанием тоже. Времени впереди еще довольно много, но, думаю, после школы буду поступать в институт физкультуры. Тренер — хорошая профессия. А если связать мой интерес к психологии и спорт, то можно попробовать стать спортивным психологом», — рассуждает Валиева о перспективах «7days».Похоже, на выбор будущей профессии Валиеву подтолкнула 48-летняя Этери Тутберидзе. Юная фигуристка очень тепло отзывается о тренере и отмечает, что хочет быть похожа на нее не только в профессиональном плане. «А еще она высокая и красивая. Я стараюсь на нее равняться — быть требовательной к себе, красиво одеваться и хорошо выглядеть», — улыбается звезда спорта. Личную жизнь молодая фигуристка предпочитает не выставлять напоказ. Осенью прошлого года в Сети появилось фото Валиевой и певца Вани Дмитриенко, на которой пара прогуливалась по городу под руку. В Сети зашептались, что между звездочками вспыхнули чувства. Однако исполнитель опроверг слухи об отношениях со спортсменкой. Парень уточнил, что к тому моменту действительно расстался с блогером Сашей Айс, но окунаться в новый роман не спешил. А недавно он и вовсе вернулся к бывшей, к досаде всех поклонников Камилы, которые надеялись на отношениях двух звезд.