. Камила Валиева заговорила о завершении карьеры
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Камила Валиева заговорила о завершении карьеры

Камила Валиева заговорила о завершении карьеры
Фигуристка Камила Валиева рассказала, чем планирует заниматься. Олимпиада в Пекине далась Камиле Валиевой непросто. Более полугода ее команда вместе с многочисленными фанатами ждали вердикта. WADA требовало признать спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил, забрать золотую медаль и отстранить от участия в дальнейших соревнованиях на четыре года. 16-летняя Камила тяжело переживала столь непростой период и уже распланировала будущее без фигурного катания. Правда, пока уходить с ледовой арены девушка не собирается и с оптимизмом смотрит вперед. «Будет не менее интересная и насыщенная жизнь. Причем, вероятно, связанная и с фигурным катанием тоже. Времени впереди еще довольно много, но, думаю, после школы буду поступать в институт физкультуры. Тренер — хорошая профессия. А если связать мой интерес к психологии и спорт, то можно попробовать стать спортивным психологом», — рассуждает Валиева о перспективах «7days».
Похоже, на выбор будущей профессии Валиеву подтолкнула 48-летняя Этери Тутберидзе. Юная фигуристка очень тепло отзывается о тренере и отмечает, что хочет быть похожа на нее не только в профессиональном плане. «А еще она высокая и красивая. Я стараюсь на нее равняться — быть требовательной к себе, красиво одеваться и хорошо выглядеть», — улыбается звезда спорта. Личную жизнь молодая фигуристка предпочитает не выставлять напоказ. Осенью прошлого года в Сети появилось фото Валиевой и певца Вани Дмитриенко, на которой пара прогуливалась по городу под руку. В Сети зашептались, что между звездочками вспыхнули чувства. Однако исполнитель опроверг слухи об отношениях со спортсменкой. Парень уточнил, что к тому моменту действительно расстался с блогером Сашей Айс, но окунаться в новый роман не спешил. А недавно он и вовсе вернулся к бывшей, к досаде всех поклонников Камилы, которые надеялись на отношениях двух звезд.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Программист создал гаджет, который разрешает писать "LOL", только если вы и правда посмеялись
Программист создал гаджет, который разрешает писать "LOL",
Стали известны подробности госпитализации Никиты Михалкова в реанимацию
Стали известны подробности госпитализации Никиты Михалкова в
В Германии заявили о потере Западом статуса «главного актера»
В Германии заявили о потере Западом статуса «главного актера»
Как изменятся цены на популярные в России автомобили в 2023 году
Как изменятся цены на популярные в России автомобили в 2023 году
Двое мужчин пострадали при столкновении иномарок в Шелеховском районе
Двое мужчин пострадали при столкновении иномарок в Шелеховском районе
Ангарский шаман предсказал присоединение двух регионов к России в 2023 году
Ангарский шаман предсказал присоединение двух регионов к России в
Минобороны: в ДНР российские военные уничтожили боевую машину РСЗО «Град» Украины
Минобороны: в ДНР российские военные уничтожили боевую машину РСЗО
ВСУ обстреляли Донецк в момент начала рождественского «режима тишины»
ВСУ обстреляли Донецк в момент начала рождественского «режима тишины»
Камила Валиева заговорила о завершении карьеры
Камила Валиева заговорила о завершении карьеры
Россияне стали чаще пользоваться наличными в 2022 году
Россияне стали чаще пользоваться наличными в 2022 году
Для Forza Horizon 5 представили Utopia Gardens, который обещает подарить совершенно новый игровой опыт
Для Forza Horizon 5 представили Utopia Gardens, который обещает
Гороскоп от Тамары Глобы на 6 января 2023 года: кого из знаков зодиака ждет трудный день
Гороскоп от Тамары Глобы на 6 января 2023 года: кого из знаков

Топ на сегодня

Рождественский сочельник 6 января 2023 года: сколько блюд должно быть на праздничном столе
Рождественский сочельник 6 января 2023 года: сколько блюд должно быть
Никита Михалков оказался в больнице в тяжелом состоянии
Никита Михалков оказался в больнице в тяжелом состоянии
Участок дороги Железногорск-Илимский — Суворовский затопило из-за прорыва водопровода
Участок дороги Железногорск-Илимский — Суворовский затопило из-за
Итальянская компания перестала закупать российский газ
Итальянская компания перестала закупать российский газ
ЧП: Ведущую «Русского Радио» зарезал возлюбленный
ЧП: Ведущую «Русского Радио» зарезал возлюбленный

Еще по теме

Камила Валиева высказалась о завершении карьеры: "Тренер - хорошая профессия"
Камила Валиева рассказала, что испытывала во время Олимпиады
Камила Валиева не выступит на показательных выступлениях фигуристов на Олимпиаде
Камила Валиева заявила, что Европа и Америка боятся самых лучших спортсменов