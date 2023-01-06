. Командир «Терминаторов» раскрыл особенности работы в Донбассе

Командир «Терминаторов»: БМПТ выезжают 2-3 раза в день на выполнение задач в Донбассе

Уникальные российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» Западной группировки войск Вооруженных сил (ВС) РФ на сватовском участке фронта в Донбассе осуществляют по два-три выезда в день. Особенности работы раскрыл командир роты боевых машин в беседе с РИА Новости.

По его словам, БМПТ работают в основном во взаимодействии с танками Т-80БВ. «Выходят работать парами. Выходят на задачу, отрабатывают и благополучно возвращаются назад. Пополняем боекомплект, после чего выходим работать снова», — заявил командир.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков назвал БМПТ «Терминатор» универсальной машиной. Он предположил, что БМПТ «Терминатор» усовершенствуют. По словам эксперта, в зоне проведения спецоперации продолжается обкатка БМПТ и накапливается опыт применения машины.