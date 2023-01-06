. Кристина Асмус поделилась фото в купальнике

Актриса Кристина Асмус охотно демонстрирует свои прелести. Звезда скандального фильма «Текст» отдыхает в Арабских Эмиратах вместе с дочерью, сестрой, племянницей и бойфрендом. Россияне плавают на роскошных яхтах, веселятся в отеле и наслаждаются пляжным отдыхом. На этот раз бывшая жена Гарика Харламова отправилась в бассейн. Он находится на большой высоте и оттуда открывается захватывающий вид на красоты Дубая. Кристина устроила дерзкую фотосессию. Звезда появилась в стильном бикини апельсинового цвета в спортивном стиле: бра и трусики с завышенной талией подчеркнули стройную фигуру Асмус. Она сделала стойку на руках на самом краю бассейна.На следующем кадре Кристина вынырнула из воды, приподняв ягодицы. «2023 и 2022», — лаконично и с юмором прокомментировала Асмус. Поклонники принялись обсуждать снимки звезды. Кристина профессионально занималась гимнастикой, поэтому ее гибкость хорошо известна фанатам. «Ха, да тут всё зависит от взгляда на происходящее», «Прекрасный человек и прекрасная форма», «Стойка «упавшая в 2023 год». Я так бы назвал!», «Лучшее фото января 2023-го! Я про стойку, если что», — пишут пользователи.