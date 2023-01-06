. Максим Галкин - «выродок», заявил Рогозин

Ведущий Максим Галкин вывел из себя политика. Супруг Примадонны в очередной раз пробивает дно, стараясь угодить зарубежной публике. Во время концерта в Дубае шоумен, как и Меладзе недавно, высказался в пользу Украины, выкрикнув соответствующий лозунг. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. В России уже перестали удивляться поступкам сбежавшего за границу Галкина. Но по поводу его слов все же резко высказался бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, получивший недавно ранение в Донецке, активно обстреливаемым украинской стороной. «Отец Максима Галкина, Галкин Александр Александрович — начальник главного бронетанкового управления Минобороны СССР и России (1987—1996), генерал-полковник, лауреат государственной премии России, депутат Госдумы (1998-2000). Достойный и уважаемый человек, — такие данные привел 59-летний Дмитрий Олегович в своем Telegram-канале. — Брат Дмитрий с 2006 года — президент частной «Военно-промышленной компании», которая является партнером государства в области оснащения Вооруженных сил и других военизированных структур бронетехникой и ее сервисным обслуживанием, ремонтом и утилизацией вооружения. Откуда же ты такой выродок, Максим?»Напомним, буквально на днях и певец Валерий Меладзе четко обозначил политическую позицию, встав на сторону Украины. Артист сделал это шепотом во время корпоратива — чтобы окружающие вдруг не услышали. Однако скандальный ролик все же попал в Сеть. Теперь остается только догадываться, что будет с карьерой исполнителя в России. Чуть позже Валерий Шотаевич все же прокомментировал свои слова, подчеркнув, мол, хочет жить в согласии и гармонии. «Люди, я хочу чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. Мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого готов отдать все силы», — заявил 57-летний артист в личном блоге, предварительно ограничив комментарии к этому посту.