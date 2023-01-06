. МЧС предупреждает о сильном ветре и снеге 7 января

МЧС предупреждает об ухудшении погоды 7 января. По данным Иркутского гидрометцентра, утром и днем местами по области ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, снег и метель.

Главное управление МЧС России по Иркутской области рекомендует водителям транспортных средств учитывать состояние дорожного полотна и условия видимости. Водителей призывают не развивать скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, соблюдать дистанцию, проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.