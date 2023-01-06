. Михаила Ширвиндта обманули мошенники
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Михаила Ширвиндта обманули мошенники

Михаила Ширвиндта обманули мошенникиТелефонные мошенники обманули телеведущего Михаила Ширвиндта на 140 тысяч рублей

Сын режиссера Александра Ширвиндта телеведущий Михаил Ширвиндт оказался жертвой обмана интернет-мошенников, пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, Ширвиндту-младшему пришло сообщение с неизвестного номера. Абонент представился его другом и рассказал, что попал в экстренную ситуацию. Он попросил одолжить ему 140 тысяч рублей.

Телеведущий сразу перевел деньги на неизвестный номер и только после этого решил связаться со своим другом, которым представился аноним. Выяснилось, что друг не писал Ширвиндту и не просил перевести ему никакие суммы.

Отмечается, что полиция начала проверку после инцидента.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил россиян о схемах мошенников на новогодние праздники и подчеркнул, что в этот период они пользуются ослаблением бдительности граждан. В зоне риска находятся онлайн-покупки, «ошибочные» переводы на банковскую карту россиян, рассылки о выигрышах, акции с предложениями вкладов и инвестиций.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Аналитик: Xbox значительно сократит разрыв от Playstation в 2023 году
Аналитик: Xbox значительно сократит разрыв от Playstation в 2023 году
В России одобрили выплаты на детей до 17 лет
В России одобрили выплаты на детей до 17 лет
Белый дом отказался сообщать о начале обучения украинцев использованию Patriot
Белый дом отказался сообщать о начале обучения украинцев
Михаила Ширвиндта обманули мошенники
Михаила Ширвиндта обманули мошенники
В Wo Long: Fallen Dynasty игроков ждут 17 видов оружия, из них 4 для дальнего боя
В Wo Long: Fallen Dynasty игроков ждут 17 видов оружия, из них 4 для
Победителем всероссийского конкурса учителей "Классная тема!" стал физик из Нальчика
Победителем всероссийского конкурса учителей "Классная
Шаман предсказал, что ждет Россию в 2023 году
Шаман предсказал, что ждет Россию в 2023 году
Никиту Михалкова срочно перевели в реанимацию
Никиту Михалкова срочно перевели в реанимацию
Оксана Самойлова купила себе жилье за границей за десятки миллионов
Оксана Самойлова купила себе жилье за границей за десятки миллионов
Муж Тамары Глобы рассказал о разрушении
Муж Тамары Глобы рассказал о разрушении
Лучшие шутки и мемы из Сети - 05.01.2023 (14 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 05.01.2023 (14 фото)
В здании МИД произошло возгорание
В здании МИД произошло возгорание

Топ на сегодня

Рождественский сочельник 6 января 2023 года: сколько блюд должно быть на праздничном столе
Рождественский сочельник 6 января 2023 года: сколько блюд должно быть
Анна Седокова рассказала о сексуальных утехах
Анна Седокова рассказала о сексуальных утехах
Музыкальный критик дал совет Валерию Меладзе
Музыкальный критик дал совет Валерию Меладзе
Евгений Петросян впервые сводил 2-летнего сына в цирк
Евгений Петросян впервые сводил 2-летнего сына в цирк
В Германии оценили вероятность дефицита газа зимой
В Германии оценили вероятность дефицита газа зимой

Еще по теме

Россиянам раскрыли схемы мошенников на новогодние праздники
Россиян предупредили о новой схеме мошенников
Мошенники обманули актрису «Современника» на один миллион рублей
Россиян предупредили о мошенничестве после получения банковской карты