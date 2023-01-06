. Минобороны: в ДНР российские военные уничтожили боевую машину РСЗО «Град» Украины

В Министерстве обороны РФ рассказали о ходе специальной военной операции. На Купянском направлении в результате артиллерийских ударов российских войск по скоплениям живой силы 14-й и 95-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кучеровка, Песчаное Харьковской области и Стельмаховка ЛНР уничтожили до 30-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии нанесли поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка ДНР. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа. На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российские войска нанесли поражение подразделениям 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожили до 60-ти украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей.

На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районе населенного пункта Пречистовка ДНР уничтожили более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поразили 57 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 84-х районах.

В районах населенных пунктов Гуляй Поле Запорожской области и Красный Лиман ДНР уничтожили два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ. В районе населенного пункта Константиновка ДНР в результате сосредоточенного удара уничтожили более 55-ти экстремистов так называемого «батальона имени Шейха Мансура», а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники. В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Водяное и Очеретино ДНР уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и две пусковые установки РСЗО «Ольха».

В районах населенных пунктов Гуляй Поле, Павловка Запорожской области и Великая Новоселка ДНР на огневых позициях уничтожили самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» и две самоходные гаубицы 2С3 «Акация». В районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское и Артемовск ДНР, Ингулец и Новобереслава Херсонской области ликвидировали на огневых позициях три гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30.

В районе населенного пункта Матросовка Николаевской области уничтожили артиллерийскую систему М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Новоселовка ЛНР уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-37. Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красногоровка ДНР сбили самолет Су-24 воздушных сил Украины. Средства противовоздушной обороны в районе населенного пункта Победа ДНР сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Также за сутки уничтожили двадцать один украинский беспилотник в районах населенных пунктов Змиевка, Кременная, Золотаревка, Кривошеевка ЛНР, Николаевка, Волноваха, Евгеновка ДНР, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха Херсонской области и Мелитополь Запорожской области. Кроме того, перехватили пять американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР и Гавриловка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожили 359 самолетов, 199 вертолетов, 2834 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7422 танка и других боевых бронированных машин, 971 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3781 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7937 единиц специальной военной автомобильной техники.