. Муж Тамары Глобы рассказал о разрушении
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Муж Тамары Глобы рассказал о разрушении

Муж Тамары Глобы рассказал о разрушении
Супруг астролога Тамары Глобы сделал предсказание. День накануне рождества многие считают особенным, неудивительно, что и астрологи разбирают его максимально подробно. Так, популярный астролог Павел Глоба назвал 6 января днем «Крылатого Змея» и предупредил, что Меркурий в этот момент находится в опасной зоне. А это значит, что нужно быть максимально внимательными – велика возможность конфликтов. «В день «Розы Ветров» и «Крылатого Змея», при Меркурии в разрушительном градусе не стоит начинать новые дела и проводить значимые мероприятия – невесть как они обернутся. Будьте внимательны в пути – день повышенной аварийности, как и сдержаны в контактах – время повышенной конфликтности. Лучше заниматься обыденными делами и действовать по наитию», — заявил в своем официальном telegram-канале Павел Глоба.
Он отметил, что в этот день многие открыты для отрицательных энергий, поэтому есть возможность сглаза от недоброжелателей. Что же делать? Как и положено накануне Рождества, молиться, поститься и избегать дурных мыслей. «Любая болезнь 15-го лунного дня может привести к тяжёлым осложнениям; не исключено, что она связана со сглазом. Залогом выздоровления являются молитва, пост, воздержание, отказ от дурных мыслей. Не рекомендуется лечение болезней пищевода, желудка, грудных желез»,— заявил астролог. Зато показаны процедуры, связанные с выведением камней, солей и шлаков, а также лечение болезней костной системы, сухожилий, болей в позвоночнике и коленях.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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