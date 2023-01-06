. Музыкальный критик дал совет Валерию Меладзе

Скандальные слова певца Валерия Меладзе до сих пор будоражат общественность. Позорный скандал с участием певца до сих пор гремит с огромной силой. Валерий Меладзе сильно оскандалился после своего заявления в Дубае. Висевшая на волоске с весны прошлого года репутация артиста оказалась подмочена еще сильнее, когда он поддержал лозунг соседнего государства. Людям стала очевидна истинная позиция певца, и теперь его требуют запретить и изгнать из шоу-бизнеса нашей страны.Музыкальный критик Сергей Соседов придерживается того же мнения, что и большинство россиян. Эксперт считает, что у Меладзе есть один выход из скандального положения. «Ему должны объявить бойкот все концертные менеджеры. И сам он должен уехать из России. Желательно навсегда», - заявил Соседов сайту «Вечерняя Москва».