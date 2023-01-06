. Настасья Самбурская сменила имидж и снялась обнаженной

Актриса Настасья Самбурская запечатлелась обнаженной, прикрывшись только сумкой. Новый год Настасья Самбурская встретила в компании близкой подруги Натальи Рудовой. Актрисы решили подарить себе отдых в Дубае, отметив праздник в одном из ресторанов. Все остальное время девушки проводят на пляже, демонстрируя окружающим свои точеные фигуры. Самбурская решила пойти дальше и вовсе скинула всю одежду. Настасья прикрыла свои прелести лишь большой сумкой-шоппером. Примечательно, что вместо короткой стрижки, которую последнее время носит актриса, теперь у нее длинные, ярко-красные, кудрявые волосы.Настасья — давний поклонник париков. В ее коллекции есть несколько вариантов волос, но последняя смена имиджа все же заставила фанатов говорить об актрисе. «Ого, какая!», «Ноги шикарные», «Худышечка», «Детка, ты супер!»— отреагировали поклонники.Нашлись и те, кто не удержался от едких комментариев. Один из пользователей заявил, что в последнее время у Самбурской много обнаженных фото. По его мнению, это связано с тем, что звезда не так давно похудела и с помощью спорта подтянула фигуру, и теперь при любой возможности демонстрирует результат своей работы. Настасья на это ответила советом похудеть тоже и попробовать похвастаться тем, что вышло.