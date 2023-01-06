. Наталья Рудова хвастается своей грудью в бикини
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Наталья Рудова хвастается своей грудью в бикини

Наталья Рудова хвастается своей грудью в бикини
Актриса Наталья Рудова поделилась пляжным фото с отдыха в Дубае. Артистка отдыхает в Дубае и не стесняется демонстрировать минимум ткани на себе. Звезда сериалов «Универ» и «Жизнь по вызову» Наталья Рудова улетела отдыхать в Дубай еще в прошлом году. Актриса успела разочароваться в курорте, но отпуск пока продолжается, поэтому ее регулярно видят на местном пляже, красивую и в миниатюрных купальниках. Черное бикини, в котором Рудова появилась на побережье Персидского залива, едва прикрыло увеличившийся бюст. Люди заподозрили, что купальник давно стал мал для пышных прелестей актрисы, но девушка ничуть не смутилась, когда натянула себе тесемки на шею.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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