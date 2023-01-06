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Названы сроки установки новых пролетов Крымского моста

Названы сроки установки новых пролетов Крымского мостаРосавтодор: два новых пролета автомобильной части Крымского моста установят в январеНачало событий в новости Путин назвал спецслужбы Украины исполнителями теракта на Крымском мосту

Надвижку двух новых пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста поочередно выполнят в январе. Такие сроки назвал Росавтодор.

В федеральном агентстве пояснили, что для этого будут дважды введены временные ограничения на передвижение автотранспорта. В феврале 2023 года специалисты заменят еще два поврежденных пролета, после чего мостовики установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесут разметку.

На сегодня завершены работы по восстановлению подферменных площадок на опорах моста, которые необходимы для надвижки первого пролета, уточняет Росавтодор.

«Работы на Крымском мосту ведутся круглосуточно. Его автодорожная часть будет полностью восстановлена в марте этого года», — говорится в заявлении ведомства.

О начале ремонтных работ на левой автомобильной части Крымского моста вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал почти месяц назад — 7 декабря 2022 года. Планируется, что с марта 2023 года по мосту смогут ездить большегрузы.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета, загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Президент России Владимир Путин назвал это терактом и обвинил в случившемся украинские спецслужбы.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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