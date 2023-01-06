. Никита Михалков попал в реанимацию с пневмонией
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Никита Михалков попал в реанимацию с пневмонией

Никита Михалков попал в реанимацию с пневмонией

Известный советский и российский кинорежиссер Никита Михалков в настоящее время находится в реанимации одной из московских больниц. Днем ранее его госпитализировали с подозрением на тяжелую форму гриппа, пишет Telegram-канал Baza, ссылаясь на источники.

Как утверждают авторы материала, режиссер попал в реанимацию поздним вечером четверга после перевода из столичной ГКБ №67. Собеседник канала заявил, что у Михалкова "была диагностирована ковидная пневмония", однако эта информация пока не подтверждена.


Позже источник телеканала "360" добавил, что кинематографист пребывает в сознании. Медицинские работники диагностировали у Михалкова грипп с признаками системного воспаления, а также проблемы с кишечником. В настоящий момент он находится на низком потоке кислорода, дыхательный процесс пациента нормализован.

В четверг супруга и пресс-секретарь режиссера подтвердили информацию о его госпитализации, однако сведений о тяжести болезни они не привели.

Ранее режиссер и глава Союза кинематографистов РФ Никита Михалков предложил создать Евразийскую киноакадемию. Ее главная премия должна стать аналогом американского "Оскара". Новую киноакадемию Михалков назвал механизмом защиты "многочисленных культурных и нравственных традиций, объединяющих страны Евразии".

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По материалам: uposters.ru

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