. Никиту Михалкова срочно перевели в реанимацию

Актер и режиссер Никита Михалков находится в тяжелом состоянии. Год начался с негативных новостей. Вчера появилась информация, что Никита Михалков попал в больницу. Знаменитого режиссера сначала отправили в ГКБ №67, но вскоре состояние его ухудшилось. Вчера было принято решение перевести Михалкова в другую больницу. А сегодня стало известно о том, что создатель «Утомленных солнцем» попал в реанимацию. Telegram-канал Mash сообщил, что у режиссера диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония. Также у кинематографиста обнаружили интоксикационный синдром. По некоторым данным, Никита Сергеевич заболел за два дня до госпитализации — вчера к симптомам простуды добавились одышка, кашель, высокая температура и тошнота. Скорую он вызвал сам.В СМИ сразу появилась информация, что здоровье режиссера подкосил COVID-19. Вскоре пресс-секретарь Михалкова пояснил журналистам, что Никита Сергеевич госпитализирован с гриппом.После появления первых сообщений о болезни Михалкова на связь вышла супруга режиссера — Татьяна Евгеньевна. Она призвала не сеять панику, лишь уточнила, что точный диагноз еще не известен. В первых числах января в больнице оказался и певец Влад Соколовский. Ему сделали операцию, и сейчас музыкант уже вышел на связь и поделился новостями о своем состоянии. Он сообщи, что потихоньку начал восстанавливаться, но если бы не вышел на связь вовремя, произошла бы настоящая беда: дело могло кончиться совсем плохо.