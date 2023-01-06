. Оксана Самойлова купила себе жилье за границей за десятки миллионов

Модель Оксана Самойлова похвасталась новым приобретением. Блогерша воспитывает четверых детей от рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн). Все члены звездной семьи любят путешествовать и часто проводят время в теплых странах. После того, как Оксана с близкими отпраздновали Новый год, она стала присматриваться к квартирам в престижных районах Дубая. Самойлова рассмотрела несколько вариантов. Россиянка призналась, что этот процесс ей очень нравится. «Впечатлились и вдохновились просто немыслимо. Каждая такая поездочка с перспективами на покупку — это такой заряд энергии. Заземляем свои мечты», — сказала Оксана. Избранница исполнителя хита «Хавчик» остановила выбор на апартаментах, расположенных на территории Jumeirah Village Circle. Там преобладают виллы и таунхаусы. К услугам жильцов вилл и таунхаусов предоставлены парки, кафе, рестораны, спортплощадки, медицинские центры и торгово-развлекательные объекты. Оксана заверила, что цены оказалась выгодной.«Жизнь мечты гораздо ближе, чем кажется многим из вас. Буквально год назад покупка недвижимости в Дубае казалась мне чем-то нереально дорогим и сложным. Можете меня поздравить. Я в этом доме беру двухкомнатную квартиру в 100 квадратных метров. Слишком хорошее предложение. Самый зеленый семейный район JVC в 10 минутах от марины. Сдача в этом году. Это нереально дешевая цена», — сказала Оксана. По ее словам, квартиры сдаются с полной внутренней отделкой, готовой ванной комнатой, встроенной кухней, техникой, а также освещением и системой «умный дом». В каждом объекте есть всё для комфорта. Для семьи рэпера это уже четвертое приобретение на известном курорте. Осенью Самойлова стала обладательницей апартаментов в жилом комплексе Dubai Hills. «121 квадратный метр с террасой, с полной отделкой, встроенной техникой и так далее. Два бассейна, рядом метро. А теперь самое интересное. Я взяла эту квартиру за 36 миллионов рублей. В люксовом районе со всеми возможными удобствами и благами. Первый платеж пять миллионов и остальное по беспроцентной рассрочке. Платежи два раза в год», — отметила многодетная мать.