. Оксана Самойлова купила себе жилье за границей за десятки миллионов
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Оксана Самойлова купила себе жилье за границей за десятки миллионов

Оксана Самойлова купила себе жилье за границей за десятки миллионов
Модель Оксана Самойлова похвасталась новым приобретением. Блогерша воспитывает четверых детей от рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн). Все члены звездной семьи любят путешествовать и часто проводят время в теплых странах. После того, как Оксана с близкими отпраздновали Новый год, она стала присматриваться к квартирам в престижных районах Дубая. Самойлова рассмотрела несколько вариантов. Россиянка призналась, что этот процесс ей очень нравится.  «Впечатлились и вдохновились просто немыслимо. Каждая такая поездочка с перспективами на покупку — это такой заряд энергии. Заземляем свои мечты», — сказала Оксана.  Избранница исполнителя хита «Хавчик» остановила выбор на апартаментах, расположенных на территории Jumeirah Village Circle. Там преобладают виллы и таунхаусы. К услугам жильцов вилл и таунхаусов предоставлены парки, кафе, рестораны, спортплощадки, медицинские центры и торгово-развлекательные объекты. Оксана заверила, что цены оказалась выгодной. 
«Жизнь мечты гораздо ближе, чем кажется многим из вас. Буквально год назад покупка недвижимости в Дубае казалась мне чем-то нереально дорогим и сложным. Можете меня поздравить. Я в этом доме беру двухкомнатную квартиру в 100 квадратных метров. Слишком хорошее предложение. Самый зеленый семейный район JVC в 10 минутах от марины. Сдача в этом году. Это нереально дешевая цена», — сказала Оксана.  По ее словам, квартиры сдаются с полной внутренней отделкой, готовой ванной комнатой, встроенной кухней, техникой, а также освещением и системой «умный дом». В каждом объекте есть всё для комфорта. Для семьи рэпера это уже четвертое приобретение на известном курорте. Осенью Самойлова стала обладательницей апартаментов в жилом комплексе Dubai Hills. «121 квадратный метр с террасой, с полной отделкой, встроенной техникой и так далее. Два бассейна, рядом метро. А теперь самое интересное. Я взяла эту квартиру за 36 миллионов рублей. В люксовом районе со всеми возможными удобствами и благами. Первый платеж пять миллионов и остальное по беспроцентной рассрочке. Платежи два раза в год», — отметила многодетная мать. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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