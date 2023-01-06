. Отец принца Гарри заявляет, что он не его сын

Принц Гарри признался, как над ним издевался отец. Подъехали новые подробности из книги королевича. Принц Гарри продолжает винить королевскую семью во всех грехах. На этот раз из мемуаров стало известно, как на самом деле относился к нему отец. Чарльз, по его словам, очень любит шутить и часто это неуместно.«Он говорил, что я не его сын, нагуляла тебя Диана! Это обидно», - заявил Гарри. В своей книге Гарри также задел и своего брата - принца Уильяма. Королевич подтвердил, что они находятся в конфликте из-за его женитьбы на Меган Маркл. Однажды родственники даже подрались.