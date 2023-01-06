. Победителем всероссийского конкурса учителей "Классная тема!" стал физик из Нальчика

Финал федерального проекта "Классная тема!" прошел в эфире канала "Россия", его победителем стал учитель физики из Нальчика, кандидат физических наук Аслан Кашежев.

Помимо педагогики Кашежев является автором шоу на одном из федеральных каналов. Конкурс проводится по поручению президента Владимира Путина министерством просвещения и телеканалом "Россия" при информационной поддержке VK.

Вместе с ведущим шоу Дмитрием Шепелевым, телезрителями и зрителями в студии за всем происходящим наблюдали эксперты: журналист, директор Института медиа НИУ "Высшая школа экономики" Эрнест Мацкявичюс и нейробиолог, директор Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Василий Ключарев. Также за шоу наблюдали народная артистка России, актриса Марина Зудина, актриса Елена Подкаминская и народный артист России, актер, телеведущий и кинопродюсер Дмитрий Харатьян.

Всего в шоу приняли участие семь финалистов, которые представили в эфире телеканала свои оригинальные уроки. Запись программы можно будет посмотреть в сообществе проекта во "ВКонтакте".

"Это зрелищное шоу, уверен, только начало большого пути, на котором мы повстречаем ярких, отзывчивых, эрудированных, талантливых учителей, которые творчески подходят к каждому уроку и становятся примером для детей", – прокомментировал результаты проекта министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В финал вышли также учитель истории из Санкт-Петербурга Ксения Медведева, учитель биологии из Владивостока Екатерина Лопаткина, преподаватель русского и литературы из Великих Лук Татьяна Рассолова, математик из Белгорода Юлия Симакова, химик из Калуги Наталья Тараканова и учитель географии из Подольска Павел Красновид. Все педагоги представили блестящие уроки в прямом эфире.

Однако победитель Аслан Кашежев, разложивший в прямом смысле слова по нотам три закона Ньютона, буквально взорвал зрительный зал – аплодисменты гремели долго. Оказалось, что Кашежев не только талантливый педагог, но и отличный вокалист.