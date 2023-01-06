. Портативная консоль Razer Edge для игр Xbox и Game Pass получает цену, дату релиза и новые детали





Официально устройство Razer Edge анонсировали еще в прошлом году, о чем мы писали здесь. В рамках мероприятия CES 2023 производители рассказали некоторые новые детали об устройстве.

Razer Edge выходит в продажу 26 января 2023 года. Устройство будет доступно в 2 комплектациях:

Razer Edge с Wi-Fi — $399,99Razer Edge с 5G и Wi-Fi — $599,99

Стоит сказать, что версия с 5G будет доступна только покупателям в Америке.

Устройство Razer Edge подойдет для Xbox Cloud Gaming и других облачных игровых сервисов. Компания Microsoft активно продвигает его именно с облачным сервисом Xbox. Напомним характеристики портативной консоли:

Android 12.Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1, 3.0GHz 8-core Qualcomm Kryo CPU.6,8-дюймовый экран AMOLED 1080p со 144 Гц.128 Гб встроенной памяти.Аккумулятор 5 000 мАч.Размеры 259,7 х 84,5 х 10,83 мм.Вес — 408 грамм с контроллером.

Ниже можно посмотреть трейлер Razer Edge.

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