. Портативная консоль Razer Edge для игр Xbox и Game Pass получает цену, дату релиза и новые детали
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Портативная консоль Razer Edge для игр Xbox и Game Pass получает цену, дату релиза и новые детали

Портативная консоль Razer Edge для игр Xbox и Game Pass получает цену, дату релиза и новые детали


Официально устройство Razer Edge анонсировали еще в прошлом году, о чем мы писали здесь. В рамках мероприятия CES 2023 производители рассказали некоторые новые детали об устройстве.

Razer Edge выходит в продажу 26 января 2023 года. Устройство будет доступно в 2 комплектациях:



Razer Edge с Wi-Fi — $399,99



Razer Edge с 5G и Wi-Fi — $599,99

Стоит сказать, что версия с 5G будет доступна только покупателям в Америке.



Устройство Razer Edge подойдет для Xbox Cloud Gaming и других облачных игровых сервисов. Компания Microsoft активно продвигает его именно с облачным сервисом Xbox. Напомним характеристики портативной консоли:



Android 12.



Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1, 3.0GHz 8-core Qualcomm Kryo CPU.



6,8-дюймовый экран AMOLED 1080p со 144 Гц.



128 Гб встроенной памяти.



Аккумулятор 5 000 мАч.



Размеры 259,7 х 84,5 х 10,83 мм.



Вес — 408 грамм с контроллером.

Ниже можно посмотреть трейлер Razer Edge.


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# Технологии
По материалам: newxboxone

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