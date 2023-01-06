Портативная консоль Razer Edge для игр Xbox и Game Pass получает цену, дату релиза и новые детали
Сегодня, 18:07
Официально устройство Razer Edge анонсировали еще в прошлом году, о чем мы писали здесь. В рамках мероприятия CES 2023 производители рассказали некоторые новые детали об устройстве.
Razer Edge выходит в продажу 26 января 2023 года. Устройство будет доступно в 2 комплектациях:
Razer Edge с Wi-Fi — $399,99
Razer Edge с 5G и Wi-Fi — $599,99
Стоит сказать, что версия с 5G будет доступна только покупателям в Америке.
Устройство Razer Edge подойдет для Xbox Cloud Gaming и других облачных игровых сервисов. Компания Microsoft активно продвигает его именно с облачным сервисом Xbox. Напомним характеристики портативной консоли:
Android 12.
Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1, 3.0GHz 8-core Qualcomm Kryo CPU.
6,8-дюймовый экран AMOLED 1080p со 144 Гц.
128 Гб встроенной памяти.
Аккумулятор 5 000 мАч.
Размеры 259,7 х 84,5 х 10,83 мм.
Вес — 408 грамм с контроллером.
Ниже можно посмотреть трейлер Razer Edge.
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По материалам: newxboxone