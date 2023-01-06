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Пригожин сравнил бои за Артемовск с Бородинской и Куликовской битвами

Пригожин сравнил бои за Артемовск с Бородинской и Куликовской битвамиОснователь ЧВК «Вагнер» Пригожин сравнил бои за Артемовск с Куликовской битвой и Бородино

Бизнесмен, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сравнил бои за Артемовск (украинское название — Бахмут) с Бородинской и Куликовской битвами. Его заявление приводит пресс-служба в Telegram-канале.

«Бахмут сегодня — это место встречи двух войск. Как Куликово поле, Бородино и другие исторические примеры», — сказал Пригожин.

По его словам, российская сторона успешно справляется в «уничтожении другой армии». Он напомнил о поговорке «лучше проиграть сражение, чем потерять армию». Бизнесмен полагает, для Вооруженных сил Украины (ВСУ) «это сейчас важнее».

Ранее Евгений Пригожин заявил, что ВСУ в Артемовске создали «пятьсот линий обороны», поэтому продвижение российский войск идет с большим трудом. Он пояснил, что после взятия очередного дома нельзя говорить о прорыве обороны украинских военных.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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