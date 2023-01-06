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Принц Гарри рассказал о конфликте с братом

Принц Гарри рассказал о конфликте с братом
Принц Гарри признался, что ощущает присутствие матери. Младший из детей британского короля надеется на «исцеление отношений» с братом. В новом интервью, посвященном скорому выходу мемуаров принца Гарри, опального члена британской королевской семьи спросили, как бы его мать, принцесса Диана отнеслась бы к его нынешнему конфликту с братом Уильямом. «Думаю, ей было бы грустно, — ответил Гарри ведущему передачи Good Morning America. - Я думаю, что она будет смотреть на это в долгосрочной перспективе, чтобы знать, что есть определенные вещи, через которые нам нужно пройти, чтобы иметь возможность исцелить отношения».
Принц добавил, что в последние два года «ощущал присутствие своей матери» больше, чем я за предыдущие 30 лет. Похоже, несостоявшийся наследник британского престола понял, почему Диана в свое время ушла из королевской семьи, и решил повторить ее поступок. В своих мемуарах Гарри также упомянул, что отец (будущий король) подозревал его в том, что он не его сын, и леди Ди «нагуляла» второго ребенка на стороне.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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