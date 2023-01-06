. Принц Гарри рассказал о своем первом сексе

Принца Гарри отшлепали во время лишения девственности. Акт, по его словам, был недолгий, но яркий. Принц Гарри продолжает шокировать общественность своими мемуарами. Книга выйдет в продажу только 10 января, но некоторые выдержки уже публикуют британские журналисты.Например, королевич признался, с кем на самом деле лишился девственности. Оказалось, что его первой девушкой стала любительница лошадей, которая была сильно старше. Половой акт, по словам Гарри, был недолгий, но яркий, в финале принц получил шлепок по заду. Очень ждем выход всей книги. Уверены, Великобритании теперь есть, чем заняться.