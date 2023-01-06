. Принц Гарри заявил, что убил десятки человек

Принц Гарри не стыдится того что сделал. Королевич продолжает раскрывать все свои тайны. Журналисты продолжают потрошить мемуары принца Гарри, которые официально выйдут в продажу 10 января. В одной из глав королевич признался, что убил 25 человек, когда воевал в Афганистане.«Я всегда мог точно сказать, сколько вражеских комбатантов я убил... Итак, мое число - 25. Это не наполняло меня удовлетворением, но я и не испытывал стыд», - заявил он в книге «Запасной». Гарри, напомним, отслужил в этой стране два срока.