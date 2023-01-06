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Принц Гарри заявил, что убил десятки человек

Принц Гарри заявил, что убил десятки человек
Принц Гарри не стыдится того что сделал. Королевич продолжает раскрывать все свои тайны. Журналисты продолжают потрошить мемуары принца Гарри, которые официально выйдут в продажу 10 января. В одной из глав королевич признался, что убил 25 человек, когда воевал в Афганистане.
«Я всегда мог точно сказать, сколько вражеских комбатантов я убил... Итак, мое число - 25. Это не наполняло меня удовлетворением, но я и не испытывал стыд», - заявил он в книге «Запасной». Гарри, напомним, отслужил в этой стране два срока.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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