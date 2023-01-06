. Программист создал гаджет, который разрешает писать "LOL", только если вы и правда посмеялись

Все мы отправляем друзьям мемы и приколюхи, чтобы поднять им настроение. В ответ на них, как правило, пишут такие лаконичные реакции, как: "кек", "лол", "ржунимагу", "ору", и миллион улыбающихся скобочек и смайликов. На экране это выглядит так, будто человек действительно от смеха упал под стол, но... обычно эти сообщения отправляют с каменным выражением лица. Выходит так, что вся наша жизнь в Сети - это сплошной обман!А этот программист решил внести в мессенджеры и соцсети немного справедливости и правды. Он создал гаджет LOL Verifier, который разрешает отправить сообщение "LOL", только если вы и правда посмеялись. В устройство встроен микрофон и нейросеть, обученная распознавать человеческий смех. Оно проверяет посмеялся ли отправитель вслух: если да, то добавляет к тексту метку о верификации эмоции.