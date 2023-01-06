. Пушков оценил заявление Байдена о критической точке конфликта на Украине

Президент США Джон Байден вновь подтвердил, что США и Запад в целом опосредовано воюют с Россией на Украине, заявил глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Так сенатор прокомментировал заявление главы Белого дома о том, что конфликт на Украине «находится на критически важной точке». «Сейчас война на Украине находится на критически важном этапе. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии», — цитирует Байдена РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Вашингтон поставит Киеву крупнейший пакет военной помощи на рекордные три миллиарда долларов.