. Пушков оценил заявление Байдена о критической точке конфликта на Украине
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Пушков оценил заявление Байдена о критической точке конфликта на Украине

Пушков оценил заявление Байдена о критической точке конфликта на Украине

Пушков оценил заявление Байдена о критической точке конфликта на Украине

Президент США Джон Байден вновь  подтвердил, что США и Запад в целом опосредовано воюют с Россией на Украине, заявил глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Так сенатор прокомментировал заявление главы Белого дома о том, что конфликт на Украине «находится на критически важной точке». «Сейчас война на Украине находится на критически важном этапе. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии», — цитирует Байдена РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Вашингтон поставит Киеву крупнейший пакет военной помощи на рекордные три миллиарда долларов.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Камила Валиева заговорила о завершении карьеры
Камила Валиева заговорила о завершении карьеры
Россияне стали чаще пользоваться наличными в 2022 году
Россияне стали чаще пользоваться наличными в 2022 году
Для Forza Horizon 5 представили Utopia Gardens, который обещает подарить совершенно новый игровой опыт
Для Forza Horizon 5 представили Utopia Gardens, который обещает
Гороскоп от Тамары Глобы на 6 января 2023 года: кого из знаков зодиака ждет трудный день
Гороскоп от Тамары Глобы на 6 января 2023 года: кого из знаков
Сборы нового «Аватара» во всем мире превысили полтора миллиарда долларов
Сборы нового «Аватара» во всем мире превысили полтора миллиарда
Когда даже на раздолбанном пианино можешь круто сыграть
Когда даже на раздолбанном пианино можешь круто сыграть
Камила Валиева высказалась о завершении карьеры: "Тренер - хорошая профессия"
Камила Валиева высказалась о завершении карьеры: "Тренер -
Джеймс Кэмерон раскрыл подробности третьей части «Аватара»
Джеймс Кэмерон раскрыл подробности третьей части «Аватара»
Названы сроки установки новых пролетов Крымского моста
Названы сроки установки новых пролетов Крымского моста
Советские новогодние и рождественские поздравления (15 фото)
Советские новогодние и рождественские поздравления (15 фото)
В Бодайбо СК возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на золотодобывающем предприятии
В Бодайбо СК возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на
С начала января с улиц Иркутска вывезли восемь тысяч тонн снега
С начала января с улиц Иркутска вывезли восемь тысяч тонн снега

Топ на сегодня

Рождественский сочельник 6 января 2023 года: сколько блюд должно быть на праздничном столе
Рождественский сочельник 6 января 2023 года: сколько блюд должно быть
Никита Михалков оказался в больнице в тяжелом состоянии
Никита Михалков оказался в больнице в тяжелом состоянии
Итальянская компания перестала закупать российский газ
Итальянская компания перестала закупать российский газ
Участок дороги Железногорск-Илимский — Суворовский затопило из-за прорыва водопровода
Участок дороги Железногорск-Илимский — Суворовский затопило из-за
ЧП: Ведущую «Русского Радио» зарезал возлюбленный
ЧП: Ведущую «Русского Радио» зарезал возлюбленный

Еще по теме

Пушков: Украина не в том положении, чтобы ставить условия России
Пушков прокомментировал возможные изменения в политике США по Украине
Пушков обвинил Порошенко во вранье
Пушков ответил послу США в РФ на слова о принадлежности Крыма