. Россиянам рассказали о праве на две пенсии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россиянам рассказали о праве на две пенсии

Россиянам рассказали о праве на две пенсии«Прайм»: декан Виноградов заявил, что вложившие средства в НПФ могут получать две пенсии

У некоторых категорий россиян есть закрепленное в федеральном законодательстве право получать две пенсии. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал глава рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Согласно законодательству, право на двойную пенсию имеют ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участники Великой Отечественной войны и награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», некоторые военнослужащие и другие льготные категории россиян.

В то же время получать вторую пенсию могут не только льготники, но и те, кто вложил средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), заявил Виноградов. Такая дополнительная пенсия называется негосударственным пенсионным обеспечением (НПО). Гражданин самостоятельно направляет взносы на НПО, выбранный фонд инвестирует эти средства, а затем выплачивает их обратно.

Виноградов предупредил, что прежде чем заключать договор с НПФ, следует внимательно изучить всю имеющуюся информацию об организации, чтобы не стать жертвой финансовой пирамиды или других мошенников.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская предупредила россиян о том, что с 1 января 2023 года вступили в силу новые правила доставки денежных выплат пенсионерам.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В США высказались о финальном решении Вашингтона по Украине
В США высказались о финальном решении Вашингтона по Украине
Фил Спенсер назван влиятельным мировым бизнес-лидером Variety500 в 2022 году
Фил Спенсер назван влиятельным мировым бизнес-лидером Variety500 в
Дмитрий Харатьян рассказал свой секрет молодости
Дмитрий Харатьян рассказал свой секрет молодости
Командир «Терминаторов» раскрыл особенности работы в Донбассе
Командир «Терминаторов» раскрыл особенности работы в Донбассе
Россиянам рассказали о праве на две пенсии
Россиянам рассказали о праве на две пенсии
Гороскоп от Павла Глобы на 6 января 2023 года: избегайте разногласий и споров
Гороскоп от Павла Глобы на 6 января 2023 года: избегайте разногласий
Анна Седокова рассказала о сексуальных утехах
Анна Седокова рассказала о сексуальных утехах
Евгений Петросян впервые сводил 2-летнего сына в цирк
Евгений Петросян впервые сводил 2-летнего сына в цирк
Музыкальный критик дал совет Валерию Меладзе
Музыкальный критик дал совет Валерию Меладзе
Валентин Юдашкин отпраздновал в Дубае день рождения зятя вместе с женой и дочкой
Валентин Юдашкин отпраздновал в Дубае день рождения зятя вместе с
Настасья Самбурская сменила имидж и снялась обнаженной
Настасья Самбурская сменила имидж и снялась обнаженной
Отец принца Гарри заявляет, что он не его сын
Отец принца Гарри заявляет, что он не его сын

Топ на сегодня

Юлия Савичева была раздавлена Максимом Фадеевым
Юлия Савичева была раздавлена Максимом Фадеевым
Посол Индонезии сообщил о рассмотрении вопроса об использовании карт «Мир»
Посол Индонезии сообщил о рассмотрении вопроса об использовании карт
Пушилин сообщил о переводе почти всех раненных в Макеевке в другие регионы
Пушилин сообщил о переводе почти всех раненных в Макеевке в другие
Опубликованы переговоры польских наемников в зоне спецоперации
Опубликованы переговоры польских наемников в зоне спецоперации
Врач рассказал о вреде отдыха в жарких странах зимой
Врач рассказал о вреде отдыха в жарких странах зимой

Еще по теме

Россиянам рассказали о возможности накопить на пенсию дважды
В пенсионном фонде уточнили кто сможет получать двойную пенсию
Назван способ получить повышенную пенсию
Полагается двойная пенсия: какие категории граждан могут рассчитывать на две пенсии сразу, сообщили в ПФР