. Россиянам рассказали о праве на две пенсии

«Прайм»: декан Виноградов заявил, что вложившие средства в НПФ могут получать две пенсии

У некоторых категорий россиян есть закрепленное в федеральном законодательстве право получать две пенсии. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал глава рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Согласно законодательству, право на двойную пенсию имеют ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участники Великой Отечественной войны и награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», некоторые военнослужащие и другие льготные категории россиян.

В то же время получать вторую пенсию могут не только льготники, но и те, кто вложил средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), заявил Виноградов. Такая дополнительная пенсия называется негосударственным пенсионным обеспечением (НПО). Гражданин самостоятельно направляет взносы на НПО, выбранный фонд инвестирует эти средства, а затем выплачивает их обратно.

Виноградов предупредил, что прежде чем заключать договор с НПФ, следует внимательно изучить всю имеющуюся информацию об организации, чтобы не стать жертвой финансовой пирамиды или других мошенников.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская предупредила россиян о том, что с 1 января 2023 года вступили в силу новые правила доставки денежных выплат пенсионерам.