. С начала января с улиц Иркутска вывезли восемь тысяч тонн снега
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С начала января с улиц Иркутска вывезли восемь тысяч тонн снега

С начала января с улиц Иркутска вывезли восемь тысяч тонн снега

В Иркутске с 1 по 5 января вывезли восемь тысяч тонн снега. Дорожные службы Иркутска работают в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации города.

Ночью 6 января снег убирали на улицах Байкальская, Окружная, Марата, Баумана, Свердлова, Баррикад, Подгорная, Желябова, Халтурина, Горького, Депутатская, 2-я Железнодорожная, Трактовая, Лермонтова, Старокузьмихинская, транспортной развязке плотины ГЭС, в микрорайоне Солнечный и Байкальском тракте. Путепроводы на Култукской, Баррикад, Ипподромной очищали специалисты МУП «Служба эксплуатации мостов». Парки, скверы и общественные пространства приводят в порядок муниципальные предприятия «Городская среда» и «Горзеленхоз». Пешеходные зоны подметают и посыпают песком. Управляющие компании чистят от снега дворовые территории многоквартирных домов.

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По материалам: irk

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