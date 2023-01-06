. С начала января с улиц Иркутска вывезли восемь тысяч тонн снега

В Иркутске с 1 по 5 января вывезли восемь тысяч тонн снега. Дорожные службы Иркутска работают в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации города.

Ночью 6 января снег убирали на улицах Байкальская, Окружная, Марата, Баумана, Свердлова, Баррикад, Подгорная, Желябова, Халтурина, Горького, Депутатская, 2-я Железнодорожная, Трактовая, Лермонтова, Старокузьмихинская, транспортной развязке плотины ГЭС, в микрорайоне Солнечный и Байкальском тракте. Путепроводы на Култукской, Баррикад, Ипподромной очищали специалисты МУП «Служба эксплуатации мостов». Парки, скверы и общественные пространства приводят в порядок муниципальные предприятия «Городская среда» и «Горзеленхоз». Пешеходные зоны подметают и посыпают песком. Управляющие компании чистят от снега дворовые территории многоквартирных домов.