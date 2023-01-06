. Саша Савельева кардинально преобразилась

Певица Саша Савельева стала похожа на голливудскую актрису. Артистка отметила свой день рождения еще в конце декабря — ей исполнилось 39 лет. Но снимками с празднования этого события певица поделилась только сейчас. Она опубликовала праздничный стол, на котором стоит невероятно красивый торт, украшенный апельсинами и ягодами. И призналась, что по традиции за кусочком сладкого загадывает желания. Но внимательные поклонники обратили внимание не на торт, а на изменения в лице артистки. Да, она выглядит прекрасно, но не очень-то похожа на себя — смущают слишком полные губы и немного изменившийся овал лица.До какого-то момента Саша Савельева почти не меняла имидж. С момента участия в «Фабрике звезд-1» в 2002 году она предпочитала прямые светлые волосы без челки. Поклонники пришли в восторг от нового образа звезды и даже сравнили ее с голливудской красавицей Анджелиной Джоли. Подписчики не узнали участницу группы «Фабрика», но сошлись во мнении, что обновленный имидж ей только к лицу. «Почти копия Джоли», «Чувственная фотография», «Такой я тебя еще не видела. Прекрасная», «Не узнала сначала», «Очень красиво», «Неузнаваема», «Шикарная», — написали подписчики звезды под публикацией. Правда, некоторые пришли к выводу, что Саша Савельева стала копией Джоли благодаря тому, что у нее увеличились и стали более пухлыми губы, да и лицо несколько поменялось, и предположили пластику. Впрочем, многие решили, что это всего лишь оптический эффект от кадра.