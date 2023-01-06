. Шахназаров считает Максима Галкина* нацистом

Политик высказался о поведении артиста Максима Галкина. Бывшие российские звезды переметнулись на другую сторону. Вслед за Валерием Меладзе, поддержавшим нацистский лозунг на корпоративе в Дубае, отличился Максим Галкин*. Муж Пугачевой все в том же Дубае на собственном выступлении громко поддержал кричалку украинских националистов, превзойдя по подаче своего предшественника – Меладзе-младший сделал это тихонько, шепотом, а потом трусливо осекся, зашипев «тссс».Галкина* уже осудили многие за его слова. Например, политик Дмитрий Рогозин задался вопросом, откуда такой «выродок» мог появиться в семье российского генерала Александра Галкина. А журналист Михаил Шахназаров уверен, что шоумен и его предшественник Меладзе пойдут дальше слов. «Максим Галкин* повторил «подвиг» Валерия Меладзе. Жду не дождусь, когда зиговать начнут», - написал Шахназаров у себя в микроблоге. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента