. Шаман предсказал, что ждет Россию в 2023 году

Экстрасенс рассказал, что ждет россиян в новом году. Мнения эзотериков о 2023-м расходятся. Одни считают, что год выдастся сложный. Другие, наоборот, пророчат окончание всех споров и конфликтов. Артур Цыбиков относится ко вторым. По мнению экстрасенса, в России наступит эра благополучия. Духи предков подсказали мужчине, что наша страна преодолела самое тяжелое время и впереди ждут только светлые времена. Даже СВО и европейские санкции не смогут навредить экономике. «В России в 2023 году не планируется никаких потрясений, потому что наша страна прошла точку бифуркации и на сегодняшний день мы набираем обороты: строятся мосты, железные дороги, заводы, фабрики. Мы — лидеры по сельскому хозяйству, по сбору зерна. Даже специальная военная операция нам не мешает, там воспитывается дух и русское воинство», — пророчит ангарский шаман. Цыбиков уверен, государство продолжит прирастать территориями и некоторые из них окажутся… на других континентах! Помимо Аляски, которую Российская империя продала США в 1867 году, в состав нашей страны войдет Кремниевая долина и прилегающие территории, заверяет мужчина. «Соединенные Штаты Америки… Конечно, жаль, их народ. Но так исторически складывается, что Америка в ближайшее время может разделиться на несколько частей и объявить о суверенитете штатов. Скорее всего, Аляска и Калифорния вернутся в Российскую Федерацию», — говорит он. Шаман уверен, что и конфликт с Украиной в следующем году окажется исчерпан. По его словам, бывшая советская республика значительно пострадает из-за сложившейся ситуации, но в конце концов примет верное решение. «Украина — бедная, многострадальная страна, наша соседка — в русский мир входит с тяжелыми последствиями. Но, я считаю, что будет мир. Он наступит очень скоро. Нужно немного потерпеть и набраться силы духа», — делится прогнозами эзотерик. Впрочем, оптимистично настроен и финалист «Битвы экстрасенсов» Зирадин Рзаев. Он уверен, в наступившем году фаза активных боевых действий может закончиться, и стороны сядут за стол переговоров. При этом, уехавшие из России звезды потянутся обратно.