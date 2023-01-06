. Стас Садальский собирается судиться с «Ленкомом»

Эпатажный актер Стас Садальский не намерен отказываться от своих слов. На днях стало известно, что руководство «Ленкома» собирается подать в суд на актера Стаса Садальского из-за клевещущей информации по поводу артистки театра Александры Захаровой. Садальский считает, что обвинения со стороны «Ленкома» беспочвенны, а его слова, сказанные в защиту Захаровой, не так интерпретированы. «Ленком» (читай — Варшавер) собирается подать на меня в суд «за клевету». Якобы я в интервью сказал, что Сашу Захарову уволили из театра. Ну, что ж, давайте рискнем. Это не первый суд в моей жизни, когда я отвечаю за то, что говорю. А говорю я, к сожалению, правду. Только перед этим маленькая ремарка. Я не сказал, что Сашу «уволили», я сказал — «выживают», а это большая разница. Действительно считаю, что позорно сводить счеты с сиротой, наделяя ее несуществующим титулом «принцессы «Ленкома». Саша — отличная актриса, и титул у нее только один: она дочь Марка Захарова, как бы вас от этого не мутило», — заявил 71-летний Станислав Юрьевич в личном блоге.К слову, сама Захарова не раз жаловалась на Варшавера. Так, несколько месяцев назад актрису обидели, не пустив на сцену во время юбилейного вечера в «Ленкоме». «Стоит ли удивляться, что в день, когда ушел Захаров, Варшавер вышел на сцену в красном костюме — чтобы объявить, что нет больше легендарного худрука «Ленкома». Все были в черном. Все! Только Варшавер в красном. В то время как моего отца отпевали в храме, Марк Борисович собрал директорскую ложу в особняке на Тверском бульваре. Мне говорили — не буду называть имен, потому что его все смертельно боятся, — что там было шумно и весело, там пили и плясали. Боже мой, это как же нужно ненавидеть и ждать ухода великого человека, человека-творца, за спиной которого ты стоял столько лет. Все, что ты имеешь, ты имеешь благодаря ему!» — сетовала как-то 60-летняя Александра Марковна в интервью «Собеседнику».