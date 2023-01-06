. В 2023 году в Иркутской области планируют создать 45 спортивных площадок и хоккейных кортов

В Иркутской области в 2023 году планируют создать 45 спортивных объектов. Из них девять хоккейных кортов и 36 многофункциональных спортивных площадок. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Хоккейные корты планируют построить в Эхирит-Булагатском, Братском, Усть-Удинском, Нукутском, Осинском, Шелеховском, Баяндаевском районах. Многофункциональные спортивные площадки установят в Зиминском, Иркутском, Эхирит-Булагатском, Куйтунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Качугском, Усть-Удинском, Чунском, Тайшетском, Нукутском, Братском, Киренском, Усольском, Слюдянском, Заларинском, Аларском, Баяндаевском, Ольхонском районах.