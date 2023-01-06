. В Белоруссию прибыл новый эшелон российской военной техники

В Белоруссию прибыл эшелон российской военной техники, входящей в состав группировки войск Союзного государства, следует из сообщения Минобороны республики.

«Еще один эшелон с военнослужащими и военной техникой, входящими в состав РГВ, прибыл в Республику Беларусь. В эти минуты производится разгрузка эшелона», — говорится в сообщении. В министерстве подчеркнули, что наращивание региональной группировки войск продолжается в рамках в обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Ранее 6 января президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где размещена российская часть совместной региональной группировки войск. Глава республики заслушал доклад о завершении боевого слаживания, и заявил, что этот опыт имеет большое значение для страны.

5 января в Минобороны Белоруссии сообщили, что Москва и Минск проведут совместные летно-тактические учения.

