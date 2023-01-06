. В Бодайбо СК возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на золотодобывающем предприятии
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В Бодайбо СК возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на золотодобывающем предприятии

В Бодайбо следователи СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

По версии следствия, в декабре 2022 года сотрудник золотодобывающего предприятия выполнял подземные работы на месторождении. Через некоторое время его обнаружили без признаков жизни. Из заключения судебно-медицинской экспертизы следует, что 29-летний мужчина умер из-за травмы грудной клетки. На его теле обнаружили закрытую травму груди с разрывами сердца и легких, переломы ребер и другие повреждения.

Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, допрашивают руководство и работников предприятия. Кроме того, изучают необходимую документацию, в том числе по охране труда и промышленной безопасности.

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По материалам: irk

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