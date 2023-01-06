. В храмах и церквях Иркутской области в Рождество будут дежурить пожарные

В церквях и храмах Иркутской области в Рождественскую ночь будут дежурить сотрудники МЧС. Их задача — предупреждение пожаров и обеспечение оперативного реагирования в случае происшествий. На объектах проведения крестных ходов в ночь на 7 января по региону будут задействованы 56 пожарных. Всего в рождественские выходные там будет дежурить 161 спасатель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пожарные подразделения находятся в режиме повышенной готовности. Перед праздниками храмы и церкви обследовали инспекторы по пожарному надзору на предмет пожарной безопасности. Персоналу и служителям дали наставления по обеспечению безопасности прихожан.