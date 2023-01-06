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В ООН оценили решение России прекратить огонь на Украине

В ООН оценили решение России прекратить огонь на УкраинеЗамгенсека ООН Гриффитс поприветствовал решение России прекратить огонь на Рождество

Решение России прекратить огонь на Рождество в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине поможет провести гуманитарные операции. Об этом написал в Twitter замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

По словам замгенсека международной организации, прекращение огня даст возможность безопасно провести гуманитарные колонны для «столь необходимой помощи людям, к которым мы не смогли получить доступ из-за ожесточенных боев».

«Объявление Российской Федерацией о 36-часовом прекращении огня, начинающемся с полудня на Украине, является долгожданной новостью», — оценил инициативу Гриффитс.

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Министр обороны России Сергей Шойгу в соответствии с поручением отдал указания российским военным прекратить огонь на 36 часов, с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Путина о прекращении огня на рождественские праздники. По его мнению, Россия под предлогом тишины пытается скрыть новые шаги «агрессии».

# В мире
По материалам: lenta.ru

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