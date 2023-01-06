. В Посольстве РФ в ФРГ назвали циничным решение Берлина направить Киеву БМП Marder
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В Посольстве РФ в ФРГ назвали циничным решение Берлина направить Киеву БМП Marder

В Посольстве РФ в ФРГ назвали циничным решение Берлина направить Киеву БМП Marder

Российское посольство в Германии решительно осудило решение Берлина направить Киеву боевые машины пехоты Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Это следует из заявления, опубликованного на официальном сайте дипмиссии.

5 января по итогам переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца стало известно о  намерении Вашингтона поставить Украине американские боевые машины пехоты Bradley, а Берлин- БМП Marder.

«Решительно осуждаем данное решение и рассматриваем его в качестве очередного шага к эскалации конфликта на Украине, — отметили в посольстве. — Особо циничным выглядит его принятие накануне православного праздника Рождества, высоко почитаемого в христианском мире, а также на фоне объявленного в этой связи президентом России в одностороннем порядке режима прекращения огня».

В дипмиссии также указали на скорость принятия этого решения, которая не оставляет сомнений в том, что на этот шаг в Берлине пошли в том числе под серьезным давлением Вашингтона.

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По материалам: pnp.ru

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