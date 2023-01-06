. В России одобрили выплаты на детей до 17 лет

В Соцфонде одобрили выплаты пособий 80 тысячам детей до 17 лет

В России одобрили выплаты, предназначенные за детей в возрасте до 17 лет. Первые выплаты по пособиям получат 80 тысяч семей. Об этом сообщается на сайте Социального фонда.

Как утверждают в Соцфонде, всего на новую выплату поступило 670 тысяч заявлений. Их прием велся с 28 декабря. Первые заявления рассмотрели 3 января. Отмечается, что первые выплаты семьи получат в течение послепраздничной недели.

В конце 2022 года в России вступил в силу закон, вводящий новое единое пособие для семей с детьми. Как пояснили в Минтруде, выплата универсальна и объединяет ряд действующих мер социальной поддержки, таких как ежемесячное пособие беременным, пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному соцстрахованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка, а также на детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

Право на пособие получили семьи, чей доход в расчете на человека ниже одного прожиточного минимума. Размер выплаты зависит от нуждаемости семьи и составляет 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году эти суммы равны 7, 10,5 и 14 тысячам рублей соответственно.