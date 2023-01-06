. В Wo Long: Fallen Dynasty игроков ждут 17 видов оружия, из них 4 для дальнего боя
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Wo Long: Fallen Dynasty игроков ждут 17 видов оружия, из них 4 для дальнего боя

В Wo Long: Fallen Dynasty игроков ждут 17 видов оружия, из них 4 для дальнего боя


Wo Long: Fallen Dynasty явно входит в список самых ожидаемых игр начала 2023 года. Проект выходит 3 марта на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Игра сразу после релиза будет доступна в подписке Game Pass. Wo Long: Fallen Dynasty разрабатывается командой Team Ninja, известной по серии Nioh.

Авторы Wo Long: Fallen Dynasty делятся деталями о своем проекте. Ранее стало известно, что на полное прохождение проекта игрокам потребуется около 40 часов. А в рамках нового интервью, порталу IGN, авторы рассказали об оружии главного героя в Wo Long: Fallen Dynasty.

Всего в Wo Long: Fallen Dynasty у игроков будет 17 видов оружия, из них 13 — оружия ближнего боя, а 4 — оружия дальнего боя. Разработчики отмечают, что проработали каждое оружие детально — для каждого из них были записаны движения мастерами искусств, которые специализируются именно на этих видах оружия. Разработчики отмечают, что все варианты оружия оптимально подходят для прохождения игры. При желании, игрок может выбирать для разных сражений разные виды оружия, но, в целом, есть возможность пройти с вариантом одного вида всю игру.

В том же интервью авторы Wo Long: Fallen Dynasty рассказали, что в игре будет 40 комплектов доспехов.


Watch this video on YouTube
# Технологии
По материалам: newxboxone

Последние новости

Аналитик: Xbox значительно сократит разрыв от Playstation в 2023 году
Аналитик: Xbox значительно сократит разрыв от Playstation в 2023 году
В России одобрили выплаты на детей до 17 лет
В России одобрили выплаты на детей до 17 лет
Белый дом отказался сообщать о начале обучения украинцев использованию Patriot
Белый дом отказался сообщать о начале обучения украинцев
Михаила Ширвиндта обманули мошенники
Михаила Ширвиндта обманули мошенники
В Wo Long: Fallen Dynasty игроков ждут 17 видов оружия, из них 4 для дальнего боя
В Wo Long: Fallen Dynasty игроков ждут 17 видов оружия, из них 4 для
Победителем всероссийского конкурса учителей "Классная тема!" стал физик из Нальчика
Победителем всероссийского конкурса учителей "Классная
Шаман предсказал, что ждет Россию в 2023 году
Шаман предсказал, что ждет Россию в 2023 году
Никиту Михалкова срочно перевели в реанимацию
Никиту Михалкова срочно перевели в реанимацию
Оксана Самойлова купила себе жилье за границей за десятки миллионов
Оксана Самойлова купила себе жилье за границей за десятки миллионов
Муж Тамары Глобы рассказал о разрушении
Муж Тамары Глобы рассказал о разрушении
Лучшие шутки и мемы из Сети - 05.01.2023 (14 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 05.01.2023 (14 фото)
В здании МИД произошло возгорание
В здании МИД произошло возгорание

Топ на сегодня

Рождественский сочельник 6 января 2023 года: сколько блюд должно быть на праздничном столе
Рождественский сочельник 6 января 2023 года: сколько блюд должно быть
Анна Седокова рассказала о сексуальных утехах
Анна Седокова рассказала о сексуальных утехах
Музыкальный критик дал совет Валерию Меладзе
Музыкальный критик дал совет Валерию Меладзе
Евгений Петросян впервые сводил 2-летнего сына в цирк
Евгений Петросян впервые сводил 2-летнего сына в цирк
В Германии оценили вероятность дефицита газа зимой
В Германии оценили вероятность дефицита газа зимой

Еще по теме

Wo Long: Fallen Dynasty получила дату релиза на Xbox, игра сразу выходит в Game Pass
Показали 8 минут нового геймплея Wo Long: Fallen Dynasty для Game Pass
Wo Long: Fallen Dynasty можно опробовать на Xbox — доступно демо будет 10 дней
Показали геймплей Wo Long: Fallen Dynasty — ролевая игра выйдет в Game Pass