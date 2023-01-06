. В Wo Long: Fallen Dynasty игроков ждут 17 видов оружия, из них 4 для дальнего боя





Wo Long: Fallen Dynasty явно входит в список самых ожидаемых игр начала 2023 года. Проект выходит 3 марта на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Игра сразу после релиза будет доступна в подписке Game Pass. Wo Long: Fallen Dynasty разрабатывается командой Team Ninja, известной по серии Nioh.

Авторы Wo Long: Fallen Dynasty делятся деталями о своем проекте. Ранее стало известно, что на полное прохождение проекта игрокам потребуется около 40 часов. А в рамках нового интервью, порталу IGN, авторы рассказали об оружии главного героя в Wo Long: Fallen Dynasty.

Всего в Wo Long: Fallen Dynasty у игроков будет 17 видов оружия, из них 13 — оружия ближнего боя, а 4 — оружия дальнего боя. Разработчики отмечают, что проработали каждое оружие детально — для каждого из них были записаны движения мастерами искусств, которые специализируются именно на этих видах оружия. Разработчики отмечают, что все варианты оружия оптимально подходят для прохождения игры. При желании, игрок может выбирать для разных сражений разные виды оружия, но, в целом, есть возможность пройти с вариантом одного вида всю игру.

В том же интервью авторы Wo Long: Fallen Dynasty рассказали, что в игре будет 40 комплектов доспехов.

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