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В здании МИД произошло возгорание

В здании МИД произошло возгораниеОфициальный представитель МИД Захарова сообщила о возгорании в здании министерстваСюжетПожар в Москве

В одном из корпусов здания МИД России произошло возгорание в техническом помещении, находящемся в подвале. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

По ее словам, никто не пострадал, на месте работают сотрудники МЧС. «Возможная причина — короткое замыкание», — рассказала Захарова.

В конце ноября в центре Москвы в здании резиденции посла Алжира в России Смаила Бенамары произошел пожар. По данным экстренных служб, причиной возгорания стала старая проводка. Возгорание вскоре удалось ликвидировать, пострадавших не было.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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