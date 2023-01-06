. В зону СВО и Кировск из Иркутской области отправят 90 тонн гуманитарной помощи
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В зону СВО и Кировск из Иркутской области отправят 90 тонн гуманитарной помощи

В зону СВО и Кировск из Иркутской области отправят 90 тонн гуманитарной помощи

Из Иркутской области на фронт и в город Кировск отправят 90 тонн гуманитарной помощи. В посылках бензопилы, лопаты, печи, генераторы, тепловые пушки. Большую часть печей сделали ученики техникумов региона, рассказа в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Остальную часть груза отправят в Ростов наземным транспортом. На месте контролировать распределение груза будет региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей.



Видео из телеграм-канала губернатора Игоря Кобзева
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По материалам: irk

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