. Валентин Юдашкин отпраздновал в Дубае день рождения зятя вместе с женой и дочкой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Валентин Юдашкин отпраздновал в Дубае день рождения зятя вместе с женой и дочкой

Валентин Юдашкин отпраздновал в Дубае день рождения зятя вместе с женой и дочкой

Валентин Юдашкин отпраздновал в Дубае день рождения зятя вместе с женой и дочкой
Кутюрье Валентин Юдашкин отдыхает с семьей в ОАЭ, где не только встретил Новый год, но и отметил день рождения зятя. Валентин Юдашкин не перестает развивать свой Дом моды. Он продолжает одевать знаменитостей. Маэстро в 59 лет зачастую выходит в свет. Во всем его поддерживает жена Марина. В прошлом году у них появилась внучка Агата Ариелла. А также пара любит нянчится с внуками Анатолием и Аркадием, которых им подарила дочка Галина. Новый год Юдашкины провели в Дубае. Они устроили семейные каникулы. Вся семья наслаждается теплой погодой. 5 января Марина нарядилась в черное платье в пол в горох. Модный наряд выгодно подчеркнул ее изящную фигуру. Супруги отметили день рождения своего зятя Петра Максакова.А вот Галина принарядилась в платье с принтом под зебру.
«Дорогой наш Петр! Поздравляем тебя с днем рождения! Будь счастлив дорогой! Вся наша семья любит тебя! И мы счастливы что ты у нас есть!» – написала Марина.
«С днем рождения моя любовь! Ты лучший муж, Лучший отец и друг»,- поздравила супруга Галина Юдашкина. Поклонники восхитились стильной семьей. Многие осыпали комплиментами жену кутюрье и его дочку. «Вот это дамы», «Очень красивые», «Петр прекрасный молодой человек», «Как хорошо выглядит Марина, очарование такое», — написали в Сети.
Кстати, Петр Максаков является бизнес-консультантом в доме моды Valentin Yudashkin. Он происходит из известной семьи. Его бабушка – актриса Людмила Максакова, его дед – известный художник Лев Збарский. Их сын и внучка российского посла в США во времена Карибского кризиса Анатолия Добрынина – родители Петра.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Россиянам рассказали о праве на две пенсии
Россиянам рассказали о праве на две пенсии
Гороскоп от Павла Глобы на 6 января 2023 года: избегайте разногласий и споров
Гороскоп от Павла Глобы на 6 января 2023 года: избегайте разногласий
Анна Седокова рассказала о сексуальных утехах
Анна Седокова рассказала о сексуальных утехах
Евгений Петросян впервые сводил 2-летнего сына в цирк
Евгений Петросян впервые сводил 2-летнего сына в цирк
Музыкальный критик дал совет Валерию Меладзе
Музыкальный критик дал совет Валерию Меладзе
Валентин Юдашкин отпраздновал в Дубае день рождения зятя вместе с женой и дочкой
Валентин Юдашкин отпраздновал в Дубае день рождения зятя вместе с
Настасья Самбурская сменила имидж и снялась обнаженной
Настасья Самбурская сменила имидж и снялась обнаженной
Отец принца Гарри заявляет, что он не его сын
Отец принца Гарри заявляет, что он не его сын
Максим Галкин - «выродок», заявил Рогозин
Максим Галкин - «выродок», заявил Рогозин
Принц Гарри рассказал о своем первом сексе
Принц Гарри рассказал о своем первом сексе
Россиянки массово отправились рожать в Аргентину
Россиянки массово отправились рожать в Аргентину
Германия передаст Украине батарею Patriot
Германия передаст Украине батарею Patriot

Топ на сегодня

Юлия Савичева была раздавлена Максимом Фадеевым
Юлия Савичева была раздавлена Максимом Фадеевым
Посол Индонезии сообщил о рассмотрении вопроса об использовании карт «Мир»
Посол Индонезии сообщил о рассмотрении вопроса об использовании карт
Израненный звезда "Мстителей" показал себя после того, как попал под гусеницы снегоуборочной машины
Израненный звезда "Мстителей" показал себя после того, как
Опубликованы переговоры польских наемников в зоне спецоперации
Опубликованы переговоры польских наемников в зоне спецоперации
Пушилин сообщил о переводе почти всех раненных в Макеевке в другие регионы
Пушилин сообщил о переводе почти всех раненных в Макеевке в другие

Еще по теме

Валентин Юдашкин с женой отправились к дочери в Дубай, чтобы встретить там Новый год
Валентин Юдашкин после долгого перерыва вышел в свет с женой
Валентин Юдашкин впервые стал дедушкой
Валентин Юдашкин посетил шахматный турнир