. Валентин Юдашкин отпраздновал в Дубае день рождения зятя вместе с женой и дочкой

Кутюрье Валентин Юдашкин отдыхает с семьей в ОАЭ, где не только встретил Новый год, но и отметил день рождения зятя. Валентин Юдашкин не перестает развивать свой Дом моды. Он продолжает одевать знаменитостей. Маэстро в 59 лет зачастую выходит в свет. Во всем его поддерживает жена Марина. В прошлом году у них появилась внучка Агата Ариелла. А также пара любит нянчится с внуками Анатолием и Аркадием, которых им подарила дочка Галина. Новый год Юдашкины провели в Дубае. Они устроили семейные каникулы. Вся семья наслаждается теплой погодой. 5 января Марина нарядилась в черное платье в пол в горох. Модный наряд выгодно подчеркнул ее изящную фигуру. Супруги отметили день рождения своего зятя Петра Максакова.А вот Галина принарядилась в платье с принтом под зебру.«Дорогой наш Петр! Поздравляем тебя с днем рождения! Будь счастлив дорогой! Вся наша семья любит тебя! И мы счастливы что ты у нас есть!» – написала Марина.«С днем рождения моя любовь! Ты лучший муж, Лучший отец и друг»,- поздравила супруга Галина Юдашкина. Поклонники восхитились стильной семьей. Многие осыпали комплиментами жену кутюрье и его дочку. «Вот это дамы», «Очень красивые», «Петр прекрасный молодой человек», «Как хорошо выглядит Марина, очарование такое», — написали в Сети.Кстати, Петр Максаков является бизнес-консультантом в доме моды Valentin Yudashkin. Он происходит из известной семьи. Его бабушка – актриса Людмила Максакова, его дед – известный художник Лев Збарский. Их сын и внучка российского посла в США во времена Карибского кризиса Анатолия Добрынина – родители Петра.