Ваня Дмитриенко воссоединился с Сашей Айс на фоне слухов о романе с Камилой Валиевой
17-летнего Ваню Дмитриенко поклонники подозревали в романе со звездой российского фигурного катания Камиллой Валиевой. Однако певец разрушил мечту фанатов спортсменки, объявив о воссоединении с бывшей девушкой Сашей Айс.
Ваня Дмитриенко опубликовал в соцсетях романтичное фото, на котором нежно обнимается с Сашей Айс. Таким образом пара дала понять поклонникам, что она воссоединилась после публичных обоюдных обвинений.
"В жизни каждого человека бывают разные моменты. Кажется не любишь и пройдет, ищешь моменты чтобы избегать встреч, но понимаешь что жизнь сама тебя догоняет и говорит, что ты не можешь дышать, ты не можешь жить без этого человека. Сейчас я люблю, я дышу своей любовью. Дальше… все зависит от нас. А сейчас я СЧАСТЛИВ", - написал Дмитриенко.
Саша Айс раскрыла причины воссоединения с Ваней Дмитриенко
Возлюбленная Вани Дмитриенко оказалась куда более многословной. Саша Айс рассказала, как молодой певец доказал ей свою любовь.
Саша Айс отметила, что порой отношениям нужно дать второй шанс, что она в конце концов и решила сделать.
"Отношения как живой организм, бывают сбои, и нужно время, чтобы найти причину. Чтобы запустить здоровый процесс развития, нужны ресурсы обоих. Важно больше разговаривать и стараться понять взгляды друг друга на ту или иную ситуацию. И когда оба одинаково настроены на такие откровения - происходят чудеса", - отметила блогерша.
До этого Ваню Дмитриенко замечали гуляющим по городу под ручку с Камилой Валиевой. Более того, певец пришел на ее день рождения, навещал на тренировках и снял девушку в клипе "Сила притяжения".