. Ваня Дмитриенко воссоединился с Сашей Айс на фоне слухов о романе с Камилой Валиевой

17-летнего Ваню Дмитриенко поклонники подозревали в романе со звездой российского фигурного катания Камиллой Валиевой. Однако певец разрушил мечту фанатов спортсменки, объявив о воссоединении с бывшей девушкой Сашей Айс.

Ваня Дмитриенко опубликовал в соцсетях романтичное фото, на котором нежно обнимается с Сашей Айс. Таким образом пара дала понять поклонникам, что она воссоединилась после публичных обоюдных обвинений.



"В жизни каждого человека бывают разные моменты. Кажется не любишь и пройдет, ищешь моменты чтобы избегать встреч, но понимаешь что жизнь сама тебя догоняет и говорит, что ты не можешь дышать, ты не можешь жить без этого человека. Сейчас я люблю, я дышу своей любовью. Дальше… все зависит от нас. А сейчас я СЧАСТЛИВ", - написал Дмитриенко.

Саша Айс раскрыла причины воссоединения с Ваней Дмитриенко

Возлюбленная Вани Дмитриенко оказалась куда более многословной. Саша Айс рассказала, как молодой певец доказал ей свою любовь.

Я не могла подумать, что в моей ленте снова появится такое фото. Можно было бы никак это не комментировать, но я знаю, как вы переживали и поддерживали нас. 2 месяца назад я была уверена, что это точка. Но жизнь такая непредсказуемая штука. Сколько же всего произошло за это время… У каждого из нас была своя правда, каждый смотрел на нее со своей стороны и был по-своему прав! Но когда человек трижды за месяц пролетает полмира, чтобы просто обнять… Это многое доказывает.

Саша Айс отметила, что порой отношениям нужно дать второй шанс, что она в конце концов и решила сделать.

"Отношения как живой организм, бывают сбои, и нужно время, чтобы найти причину. Чтобы запустить здоровый процесс развития, нужны ресурсы обоих. Важно больше разговаривать и стараться понять взгляды друг друга на ту или иную ситуацию. И когда оба одинаково настроены на такие откровения - происходят чудеса", - отметила блогерша.

До этого Ваню Дмитриенко замечали гуляющим по городу под ручку с Камилой Валиевой. Более того, певец пришел на ее день рождения, навещал на тренировках и снял девушку в клипе "Сила притяжения".