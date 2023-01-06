. Вице-премьер Виктория Абрамченко исполнила новогоднее желание близнецов из Иркутска
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Вице-премьер Виктория Абрамченко исполнила новогоднее желание близнецов из Иркутска

Вице-премьер Виктория Абрамченко исполнила новогоднее желание близнецов из Иркутска

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко подарила братьям из приемной многодетной семьи, проживающей в Иркутске, мобильные телефоны. Открытка с желанием одного из мальчиков висела на елке в Правительстве РФ. Ее сняла Виктория Абрамченко, приняв участие в акции «Елка желаний». Узнав, что у ребенка есть брат-близнец, она решила сделать подарки двум мальчикам, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор региона Игорь Кобзев пригласил ребят и их семью в здание правительства для вручения подарков. Виктория Абрамченко поздравила семью с Новым годом и Рождеством по видеосвязи.

В семье Анны и Олега Бесединых восемь детей. Из них пятеро — приемные. Анна по образованию педагог, раньше работала в детском саду, сейчас она домохозяйка. Глава семьи по образованию горный техник – технолог, работает вахтовым методом по специальности горный мастер. Раньше семья жила в Улан-Удэ, в 2018 году переехала в Иркутскую область, а с 2020 года проживает в поселке приемных семей образовательного комплекса «Точка будущего» в Иркутске.

В конце встречи губернатор вручил семье сладкие подарки и игрушки. В ответ на это Беседины подарили ему панно с изображением Ангары, которое дети сделали своими руками.



Видео из телеграм-канала губернатора Игоря Кобзева
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По материалам: irk

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