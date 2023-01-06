. Влад Соколовский рассказал о проблемах после операции

Певец Влад Соколовский попал в больницу. Новый год для Влада Соколовского начался с минорной ноты. Артист попал в больницу с симптомами аппендицита. Однако проблемы оказались более серьезными. Операция осталась позади, артист уже пришел в сознание и рассказал о своем самочувствии. Выяснилось, что 31-летний музыкант около года подвергал свою жизнь опасности. По словам медиков, воспалительный процесс в организме продолжался достаточно долго. «У меня не простой аппендицит. Уже второй день развивался перитонит — осложнения. В целом, врачи сказали, что я очень долго ходил с ним, поэтому у меня были те воспаления в «Африке». Я думал, это просто процесс и все подзатянется. Оказалось, оно почти год зрело. Мне поставили спайки в кишечнике, вырезали все это», — делится Соколовский. Сейчас исполнитель хита «Катя, возьми телефон» чувствует себя лучше. Он рад, что вовремя обратился в больницу. «Если бы я подождал еще, то все могло бы закончиться супер плохо», — уточнил музыкант. После хирургического вмешательства артисту сложно ходить и приходится пить много лекарств, но Влад стойко справляется с трудностями.«Перитонит убрали. Пока очень сложно двигаться. Сейчас на антибиотиках, но в целом все огонь, все хорошо», — улыбается мужчина. Влад рассказал, что врачи пока оставили трубку в боку, но уже разрешили принимать мягкую пищу. Рацион артиста составили манка, чай, куриный бульон и кисель. Несколько дней назад, накануне концерта, Соколовский почувствовал резкую боль в боку. Он решил не откладывать поход к врачу и сразу же обратился к медикам. УЗИ показало серьезное воспаление аппендицита и доктора рекомендовали артисту срочно лечь в больницу, на операцию. В тот день экс-солист группы «БиС» вышел на связь с подписчиками и принес извинения за отсутствие на мероприятии. «Поеду к хирургу. Думаю, будут делать операцию, а то есть вероятность по анализам, что может лопнуть», — сетовал он. Сейчас певец идет на поправку и уже планирует поездку с родными в Сочи после выписки.