Влада Соколовского экстренно прооперировали после жалоб на дикую боль: "Было четыре приступа"
31-летнему Владу Соколовскому пришлось лечь под нож хирурга после Нового года. О произошедшем с ним певец и экс-супруг Риты Дакоты откровенно рассказал поклонникам в соцсетях и даже вышел с ними на связь прямо из больничной палаты.
Влад Соколовский накануне пожаловался фанатам на жуткую боль. Сперва певец решил, что у него начались проблемы с почками перед важным выступлением.
Однако вышеупомянутому концерту так и не суждено было случиться. Влад Соколовский самостоятельно отправился к врачу. В больнице ему сделали УЗИ - результаты оказались неожиданными.
По словам певца, новый год для него начался "интересно". "Я знаю, с чем это ментально связано и над чем мне внутренне нужно работать", - отметил артист.
Влад Соколовский показал себя после операции
Экс-супруга Риты Дакоты в итоге экстренно прооперировали. После этого он вышел на связь с поклонниками прямо из больничной палаты и рассказал о своем нынешнем состоянии.
Влад Соколовский призвал поклонников беречь свое здоровье. "Ваша жизнь - это самое дорогое, что у вас есть. Начало года - отличное время наконец-то заняться собой и выйти на новый уровень по всем аспектам, перейти на более тонкие уровни! Этим я и займусь. Если хотя бы один человек, прочитав это, и увидев меня после операции в таком виде, примет для себя полезное решение, то я уже буду счастлив. Всем здоровья, мира, любви и процветания", - написал артист.