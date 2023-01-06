. Влада Соколовского экстренно прооперировали после жалоб на дикую боль: "Было четыре приступа"

31-летнему Владу Соколовскому пришлось лечь под нож хирурга после Нового года. О произошедшем с ним певец и экс-супруг Риты Дакоты откровенно рассказал поклонникам в соцсетях и даже вышел с ними на связь прямо из больничной палаты.

Влад Соколовский накануне пожаловался фанатам на жуткую боль. Сперва певец решил, что у него начались проблемы с почками перед важным выступлением.



И тут на тебе под ночь почечную колику! 2 дня просто болело, а тут пошли камни <...> Вызвали скорую, не едет уже 2 часа, только удалось снять спазм, аллилуйя! А завтра выступаю. Всем быть!!!

Однако вышеупомянутому концерту так и не суждено было случиться. Влад Соколовский самостоятельно отправился к врачу. В больнице ему сделали УЗИ - результаты оказались неожиданными.

В итоге у меня аппендицит. Сказали в срочном порядке ехать к хирургу, скорее всего, будут меня сейчас резать <...> Думаю, будут делать операцию, а то есть вероятность по анализам, что может лопнуть. А если так, то будет плохо. Здоровье — такая штука, что никогда не предугадаешь такого в своей жизни

По словам певца, новый год для него начался "интересно". "Я знаю, с чем это ментально связано и над чем мне внутренне нужно работать", - отметил артист.

Влад Соколовский показал себя после операции

Экс-супруга Риты Дакоты в итоге экстренно прооперировали. После этого он вышел на связь с поклонниками прямо из больничной палаты и рассказал о своем нынешнем состоянии.

Ну что ж, сделали операцию. Сейчас прихожу в себя после наркоза. Что-то потягивает, но это нормально, уже не та боль, что была. Я рад, что эта эпопея закончилась. В 2022-м у меня было четыре приступа. Один из них, кстати, произошел на съемках проекта "Звезды в Африке", я потом посмотрел тот выпуск и увидел, что ребята не поверили, дурачки... В общем, все уже позади, будем восстанавливаться. Благодарю всех за поддержку

Влад Соколовский призвал поклонников беречь свое здоровье. "Ваша жизнь - это самое дорогое, что у вас есть. Начало года - отличное время наконец-то заняться собой и выйти на новый уровень по всем аспектам, перейти на более тонкие уровни! Этим я и займусь. Если хотя бы один человек, прочитав это, и увидев меня после операции в таком виде, примет для себя полезное решение, то я уже буду счастлив. Всем здоровья, мира, любви и процветания", - написал артист.

Влад Соколовский показал себя после операции