. Владимир Путин поручил министру обороны РФ ввести режим прекращения огня во время Рождества

Президент Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня в зоне СВО во время Рождества. Он начнется 6 января в 12:00 и продлится до 24:00 7 января. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

«Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», — говорится в указании президента.

5 января с предложением о прекращении огня и установлении перемирия во время Рождества выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Я, Кирилл, патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова,» — сказал Патриарх.