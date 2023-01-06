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Владимир Путин поручил министру обороны РФ ввести режим прекращения огня во время Рождества

Владимир Путин поручил министру обороны РФ ввести режим прекращения огня во время Рождества

Президент Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня в зоне СВО во время Рождества. Он начнется 6 января в 12:00 и продлится до 24:00 7 января. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

«Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», — говорится в указании президента.

5 января с предложением о прекращении огня и установлении перемирия во время Рождества выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Я, Кирилл, патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова,» — сказал Патриарх.

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По материалам: irk

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