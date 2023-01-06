. Восьмилетний россиянин умер после падения в канализацию
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Восьмилетний россиянин умер после падения в канализацию

Восьмилетний россиянин умер после падения в канализациюВ Ульяновске восьмилетний мальчик провалился в канализационный колодец и погиб

В Ульяновске восьмилетний мальчик провалился в канализационный колодец и умер. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Ульяновской области.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 5 января. На место гибели ребенка выехали следователи и сотрудники МЧС и полиции. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Уточняется, что по факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело.

Ранее десятилетний ребенок впал в кому после того, как на него сошла лавина во время катания на тюбинге на территории Антоновского рудника в Анжеро-Судженском городском округе в Кемеровской области. По предварительным данным, во время схода лавины мальчик ударился головой о камни.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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