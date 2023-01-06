. ВСУ обстреляли Донецк в момент начала рождественского «режима тишины»

В ДНР сообщили об обстреле Донецка в момент начала рождественского «режима тишины»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк в 12:00, в момент начала объявленного Россией рождественского «режима тишины». Об этом представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило в своем Telegram-канале.

По данным СЦКК, обстрел велся из населенного пункта Курахово. Сообщается, что украинские военные выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров.

Отмечается, что за 6 января Донецк уже четвертый раз подвергается обстрелам. ВСУ выпустили в общей сложности 18 снарядов по Кировскому и Петровскому районам города.

5 января президент России Владимир Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня в зоне специальной военной операции с 12:00 6 января до 24:00 7 января (время московское). Такое решение было принято после обращения с соответствующей просьбой патриарха Кирилла.